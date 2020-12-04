محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ملخصاً لما دار على مقاعد بدلاء الأهلي والإدارة الفنية خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضي، المعروف بنهائي القرن. الأهلي هزم الزمالك بضربة أفشة القاضية قبل أقل من 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة يتوج الأحمر باللقب التاسع في مسيرته بعد الفوز (2-1). وثبت "كاف" كاميرا أعلى مقاعد بدلاء الأهلي من الداخل لترصد الانفعالات وما دار بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني خلال سير المباراة. محمود كهربا ظهر متحمساً وطلب من الجهاز الفني توجيه تعليمات على الخط باستمرار للاعبين من أجل تحفيزهم على استكمال المشوار بنجاح. وتعرضت "دكة" الأهلي لصدمتين خلال المباراة، الأولى بهدف شيكابالا حيث حل صمت وسكون، والثانية مع فرصة حسين الشحات المهدرة على القائم. وفي النهاية انطلقت الاحتفالات من مقاعد بدلاء الأهلي عقب هدف أفشة التاريخي، ثم بعد صافرة نهاية المباراة وإعلان الأحمر بطلاً للقارة للمرة التاسعة. شاهد الفيديو:

كانت هذه تفاصيل خبر حماس وصدمة واحتفالات.. "كاف" ينشر فيديو كواليس الأهلي في نهائي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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