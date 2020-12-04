محمد الحنفي حكما لنهائي كأس مصر بين الأهلي والطلائع

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش غدا في نهائي كأس مصر على النحو التالي: محمد الحنفي حكم ساحة أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدين محمد الصباحي حكم رابع طارق مجدي حكم للفيديو محمود عاشور مساعد حكم فيديو يلتقي الفريقان غدا في الثامنة مساء على ملعب برج العرب في الإسكندرية. ملعب برج العرب في الإسكندرية. كان اللقاء سيقام في ستاد القاهرة لكن تم نقله لاغلاق الاستاد لاجراء أعمال الصيانة. الأهلي صعد للنهائي على حساب الاتحاد السكندري والزمالك على حساب طلائع الجيش.

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