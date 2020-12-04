ناشئات سلة الصيد يفزن على الزمالك 35/12

حقق فريق 16 سنة ناشئات بصيد الدقى لكرة السلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 35 /12 فى الدور قبل النهائى من بطولة منطقة الجيزة.

يضم الفريق اللاعبات الاء عمرو إمام، تاليا شريف فاروق، جني احمد شريف، جني طارق محمد حمدي، جني أشرف، جني طارق سعيد

ابراهيم ،جومانه محمد عبدالحميد، حبيبة احمد عمر، حبيبة احمد علي صالح، خديجة طارق محمد حسن ، زينه محمد عدلي،زينه ياسر فكري، سلمي مصطفي سيد خضر، شريفة تامر يحيي، فاطمة جلال محمد المغربل، فرح عمرو محمد عصام، فريدة عصام الدين المتسكاوي، ليلي احمد يسر الدين،ماهينور تامر شفيع، مريم تامر باهر الجزار،ملك احمد محمد مدحت، ندي تامر ماهر،هنا محمد صلاح الدين

يضم الجهاز الفنى والادارى:المدير الفني وائل الطناني ، مدرب محمود يونس، مساعد مدرب رمضان رمضان ،مخطط أحمال محمد صلاح ، طبيبة د ريم محمود، وعلي الخطيب المدير الإداري، احمد الطاهر إداري الفريق