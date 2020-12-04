زمالك 2006 يهزم مصر المقاصة بافتتاح بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٦ ، على ضيفه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في اطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب

الناشئين بالنادي، بالجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك: على عبد المجيد ، عمر خضر ، وأيمن أمير

عبد العزيز.

بهذا الفوز حصد الفريق اول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة.

ويقود الفريق أحمد كمال مديرا فنيا ، ويعاونه كل من: احمد عبدالله مدربا، احمد الميرغني، ومصطفى غراب مدربا لحراس المرمى ، وسيد صلاح إداريا للفريق.