اخبار الرياضه

سلاح الصيد يفوز بفضية كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حصد فريق سلاح السيف رجال بصيد الدقى الميدالية الفضية فى منافسات بطولة كأس مصر تحت 17 سنة والتى اقيمت فعالياتها بنادى

الشمس.

 

مثل الفريق اللاعبين عبد الرحمن رافت ، احمد هشام ، ادم سعد ، لقى هانى

 

وضم الجهاز الفنى والادارى،المدير الفنى دكتور بلال بدوى ، مدرب عام محمود جندية ، مدربين محمد دحروج ومحمد ابراهيم ، اداريين محمد عبد الوهاب و محمد الليثى و محمد الجزار.

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الصيد يفوز بفضية كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"