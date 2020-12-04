الجزيري يقود هجوم المقاولون العرب أمام سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي ضمن الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية. جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود في الدفاع: أمير عابد، فاروقا، فادي نجاح، حسن الشامي في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد الشيمي، أحمد داوودا في الهجوم: محمد عصام، سيف الدين الجزيري سيواجه الفائز فريق النجم الساحلي التونسي، بدور الـ٣٢ من الكونفدرالية الأفريقية.

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