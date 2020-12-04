الادعاء العام يشتبه بأن يوفنتوس ساعد سواريز بالغش في امتحان اللغة

أفاد الأدعاء العام في إيطاليا أنه يشتبه بتورط نادي يوفنتوس، بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم التسعة الماضية، في مساعدة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في اجتياز امتحان اللغة الذي خضع له في سبتمبر بهدف الحصول على الجواز السفر الإيطالي.

وكان امتحان اللغة الذي خضع له الأوروجوياني، الخطوة الأولى في إجراءات حصوله على الجنسية الإيطالية تمهيدًا لانتقاله من برشلونة إلى يوفنتوس في صفقة لم تتم، فإنتهى به الأمر بالبقاء في إسبانيا للدفاع عن ألوان أتلتيكو مدريد.

وفتح الأدعاء العام في بيروجيا تحقيقًا لإشتباهه بأن المهاجم البالغ 33 عامًا غش في امتحان اللغة بعدما “أظهر التحقيق أن المواضيع التي تمت مناقشتها أثناء الإمتحان قد تم الأتفاق عليها مسبقا مع المرشح وأن العلامة مُنحت له حتى قبل الإمتحان” بحسب ما أفاد الأدعاء العام.

وبحسب وثأئق الأدعاء العام، قالت ستيفانيا سبينا، أحد الأشخاص المستهدفين في التحقيق، “ما الذي تعتقدونه، هل سنجعله يرسب؟ اليوم كان لدي آخر درس (لغة مع سواريز) ويجب أن أعده لأنه لا يتكلم كلمة واحدة” باللغة الإيطالية.

وردًا على سؤال من محاورها على المستوى الذي يجب أن يجتازه سواريز باللغة الإيطالية، أجابت سبينا “لا يتوجب عليه (أن يتجاوز أي مستوى)، سينجح، لأنه براتب 10 ملايين (يورو) في الموسم، لا يمكنك أن تجعله يرسب” في إمتحانه “حتى لو كان لا يعرف كيفية تصريف الأفعال ويتحدث بصيغة المصدر”.

وفي آخر المستجدات، أصبح يوفنتوس تحت المجهر بعدما أفاد الأدعاء العام في بيانه أن التحقيق سمح له بالتوصل إلى استنتاج بأن “مديري نادي تورينو قاموا خطوات، بما في ذلك على أعلى مستوى في المؤسسة (الجامعة في بيروجيا حيث خضع سواريز للامتحان)، من أجل تسريع الإعتراف بالجنسية الإيطالية لسواريز”.

وأكد يوفنتوس في بيان الجمعة أن مديره الرياضي فابيو باراتيتشي استُهدف بتحقيق أجراه مكتب الأدعاء العام في بيروجيا، مشددًا “بقوة” أن عملاق تورينو “تصرف بشكل صحيح”.

وأبدى النادي ثقته بأن “التحقيق سوف يلقي كل الضوء على دوره في إطار زمني معقول”.

وبعدما اتهموا في سبتمبر مديري الجامعة في بيروجيا بإعطاء سواريز الأسئلة مسبقًا، كرر ممثلو الأدعاء الجمعة الأتهام وإقترحوا فصل مسؤولي الجامعة المشتبه في تورطهم لثمانية أشهر من وظيفتهم.

وأثار مسار التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية لسواريز انتقادات كثيرة لأن هذا الأجراء يتطلب عادة بين عامين وأربعة أعوام، لكن تم تسريعه خدمة لمهاجم ليفربول الإنجليزي السابق بغية مساعدته على الانضمام إلى يوفنتوس.

والأمر لا يتعلق وحسب بالفترة الزمنية المختصرة للحصول على الجنسية، بل بنتائج فحص اللغة من الفئة “باء” والتي تحتاج عادة بين شهر وثلاثة أشهر لكي تصدر، لكن الأوروغوياني حصل عليها بعد ساعات معدودة.

ولم يكن انتقال سواريز الى يوفنتوس ممكنًا من دون الحصول على الجنسية الإيطالية لأنه من خارج الاتحاد الأوروبي، وبطل إيطاليا وصل الى الحد الأقصى من اللاعبين المسموح بهم من خارج الاتحاد، ما أضطر إبن الـ33 عامًا إلى إجراء فحص اللغة الإيطالية من أجل نيل الجنسية بما أن زوجته إيطالية.