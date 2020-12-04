سولشاير يتلقى دعمًا جديدًا من إد وودوارد في سوق الانتقالات الشتوية 2021

قال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إن المدرب أولي جونار سولشاير يطور الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسيحصل على الدعم في سوق الانتقالات في الصيف.

وأصبح سولشاير في مأزق بعد الهزيمة أمام أرسنال وإسطنبول باشاك شهير الشهر الماضي.

لكن الفوز في أربع من خمس مباريات في الدوري ساعدته على التأخر بخمس نقاط فقط عن توتنهام هوتسبير المتصدر كما يملك مباراة مؤجلة ويحتاج إلى نقطة واحدة لبلوغ أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

وقال وودوارد “ندرك أنه أمامنا الكثير من العمل للوصول إلى الثبات المطلوب في الأداء لتحقيق الألقاب.

“لكننا نرى بعض الأمور الإيجابية على أرض الملعب وفي التدريبات تعزز ثقتنا في التطور مع أولي وطاقمه التدريبي ولاعبيه”.

وحافظ وودوارد على تعهد يونايتد بالإستثمار في سوق الانتقالات في الصيف رغم الوضع المالي للنادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف “سنواصل مساندة أولي بنهج مخطط وطويل المدى للتركيز على التعاقدات في الصيف”.