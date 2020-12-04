قال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إن المدرب أولي جونار سولشاير يطور الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسيحصل على الدعم في سوق الانتقالات في الصيف.
وأصبح سولشاير في مأزق بعد الهزيمة أمام أرسنال وإسطنبول باشاك شهير الشهر الماضي.
لكن الفوز في أربع من خمس مباريات في الدوري ساعدته على التأخر بخمس نقاط فقط عن توتنهام هوتسبير المتصدر كما يملك مباراة مؤجلة ويحتاج إلى نقطة واحدة لبلوغ أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.
وقال وودوارد “ندرك أنه أمامنا الكثير من العمل للوصول إلى الثبات المطلوب في الأداء لتحقيق الألقاب.
“لكننا نرى بعض الأمور الإيجابية على أرض الملعب وفي التدريبات تعزز ثقتنا في التطور مع أولي وطاقمه التدريبي ولاعبيه”.
وحافظ وودوارد على تعهد يونايتد بالإستثمار في سوق الانتقالات في الصيف رغم الوضع المالي للنادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف “سنواصل مساندة أولي بنهج مخطط وطويل المدى للتركيز على التعاقدات في الصيف”.
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير يتلقى دعمًا جديدًا من إد وودوارد في سوق الانتقالات الشتوية 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.