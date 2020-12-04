انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أداء الفريق في المباراة التي تعادل فيها مع مضيفه لاسك لينز النمساوي 3 / 3 مساء أمس الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ورفع توتنهام رصيه إلى عشر نقاط في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة ليحسم تأهله إلى الدور الثاني (دور الــ32) برفقة رويال أنتويرب البلجيكي، متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، لكن مورينيو أعترف بأن الأداء الذي قدمه الفريق لم يكن جيدًا.
وقال مورينيو عقب المباراة :”النتيجة كانت أفضل من الأداء. الأداء في الشوط الثاني كان أفضل منه في الشوط الأول.”
وأضاف :”أدى بعض اللاعبين بشكل رائع، لكن أداء البعض الآخر كان سيئًا للغاية. الجانب الإيجابي الوحيد هو النتيجة والتأهل.”
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيه مورينيو: النجاح في الدوري الأوروبي لا يعني الرضا عن الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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