HESPRESS تؤكد: الاتحاد المغربي لكرة القدم يفرض ميثاقاً صارمًا في البطولة الاحترافية

أكد موقع صحيفة HESPRESS الإلكترونية المغربية، تطبيق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المحلي) لميثاق إعلامي جديد في مسابقة الدوري المغربي للمحترفين الذي ينطلق موسمه الجديد 2021/2020، اليوم الجمعة، تحت مُسمى (البطولة الاحترافية INWI).

وشرحت صحيفة HESPRESS بنود هذا الميثاق بشكل مُفصل قبل ساعات من انطلاق مباريات البطولة المغربية، قائلة في بدايته “سيسمح فقط للمسؤولين الإعلاميين للفريقين المتنافسين للولوج لملعب المباراة، وكذا مصوري الفريقين والمنسق الإعلامي للجامعة الملكية لكرة القدم، على أن يكون المسؤول الإعلامي للفريق المستقبل هو المسؤول عن التنظيم الجيد للمباراة، كل هذا من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا بين الأندية كما حدث في الموسم الماضي”.

وأضاف تقرير هسبريس “الميثاق الجديد من الاتحاد المغربي يشدد على أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) ستكون هي الناقلة لمباريات البطولة المغربية، إذ ستأخذ التصريحات الرسمية التي تعقب المباراة. و أن هذه الخطوة ستعوض الندوة الصحافية للمدربين، وسيتم نقلها مباشرة بعد نهاية المباراة من أرض الملعب”.

كم نبه الميثاق حسب Hespess إلى أن عدم إدلاء أحد المدربين بالتصريح بعد المباراة “سيعتبر كغياب عن الندوة الصحافية التي تعقب المباراة”.

ونبه الاتحاد المغربي لكرة القدم على أن المدرب الممتنع عن التصريح، سترفع ضده مذكرة من جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم للأندية الاحترافية، وفق اللائحة المرسلة إلى الأندية بتاريخ 10 فبراير 2016 في البند 938.

يذكر أن الموسم الجديد في الدوري المغربي (البطولة الاحترافية إنوي) سينطلق يوم الجمعة، وستستكمل مبارياته يوم غد السبت بلقاء قوي لحامل اللقب الرجاء البيضاوي عندما يرحل إلى الرباط لمواجهة نادي الفتح الرباطي، فيما يستقبل الوصيف نادي الوداد البيضاوي نادي يوسفية برشيد بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.