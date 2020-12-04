شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر 2 / 1 أمام البنك الأهلى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، مباراته الودية أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الودي الذى انتهي منذ قليل، على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، وأحرز هدف منتخب الشباب الوحيد أسامة فيصل وجاءت المباراة ضمن إستعدادات منتخب مصر لبطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، التى تقام فى تونس منتصف الشهر الجاري والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا فى مارس المقبل.

ويواصل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني ربيع ياسين، استعداداته للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس صاحبة الضيافة. وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، يوم 12 ديسمبر الجاري، موعدا للسفر إلى تونس، للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وكان الكاف وضع شرطاً أمام المنتخبات المشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا فى تونس، قبل الموافقة على زيادة القوائم إلى 30 لاعباً، وهو أن يتحمل كل منتخب فاتورة تذاكر السفر والإقامة فى تونس، لأي لاعب يتم إصطحابه ضمن البعثة الرسمية للفريق من القائمة الإحتياطية، حيث يتحمل الكاف تكاليف استضافة 20 لاعبا فقط بحسب لائحة التصفيات. وتقام تصفيات شمال أفريقيا بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل منها المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني فقط لنهائيات أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب الإثنين الماضي عن جدول مباريات الفريق فى بطولة شمال أفريقيا على النحو التالي: يفتتح منتخب مصر مبارياته أمام منتخب ليبيا يوم 15 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرا على ملعب المنزه. ويواجه منتخب مصر في مباراته الثانية، نظيره التونسي صاحب الضيافة على ملعب رادس يوم 18 مارس الثانية ظهرا . ويخوض منتخب مصر ثالث مبارياته أمام منتخب الجزائر في الجولة الرابعة يوم 24 ديسمبر على ملعب المنزه فى الثانية ظهراً، قبل أن يختتم مبارياته أمام المغرب على ملعب المنزه يوم 27 ديسمبر.