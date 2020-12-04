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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 4 ديسمبر العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لنهائى الكأس أمام الطلائع، واتحاد الكرة يوقف القيد للإسماعيلى بسبب غرامة إبراهيم حسن.

الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لنهائى الكأس أمام الطلائع

يدخل فريق الكرة بالأهلي اليوم ، الجمعة، معسكر مغلق استعداداً لخوض نهائي كأس مصر المقرر لها الثامنة من مساء غداً السبت بإستاد برج العرب أمام طلائع الجيش ويخوض الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ثم يعلن بهده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق التى ستتجه للأسكندرية من أجل خوض اللقاء المرتقب الذى يتطلع الاهلي للفوز به من أجل حصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وأفريقيا.

اتحاد الكرة يوقف القيد للإسماعيلى بسبب غرامة إبراهيم حسن

استقر اتحاد الكرة على وقف القيد للنادى الإسماعيلى بعدما تلقت اللجنة الخماسية، إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد برفض الطعن المقدم من الإسماعيلى ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق. وأعلن المستشار مجدى المتناوى المحامى الدولى ومحامى نادى نجوم المستقبل قرار رفض طعن الإسماعيلى ووجوب دفع القلعة الصفراء 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى.

غزل المحلة يخاطب الأمن لإستضافة مباراة الأهلى فى الدورى الممتاز

خاطب مسؤولو فريق غزل المحلة مديرية أمن الغربية لمعرفة الموقف النهائى لاستضافة مباراة الأهلى فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز ، حيث يبدأ الفريق المحلاوى مواجهات البطولة أمام سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر الدورى الجديد، ونجح مجلس إدارة نادى غزل المحلة بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن بـ8 لاعبين ، حيث تم تمديد إعارة محمود صلاح لاعب الإسماعيلي لموسم إضافى بعدما إنضم أيضا على سبيل الإعارة الموسم الماضى وشارك فى صعود فريقه للممتاز.

ملعب السلام يقترب من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون فى افتتاح الدورى

اقترب استاد السلام من استضافة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر إقامتها فى افتتاح مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، المقرر انطلاقه فى الحادى عشر من ديسمبر الجارى، وتنتظر الجبلاية الموافقات الأمنية للإعلان بشكل رسمى عن ملعب السلام.

أجهزة الأمن تضع سيناريوهات تأمين مباراة نهائى كأس مصر

وضعت أجهزة الأمن سيناريوهات تأمين مباراة نهائي كأس مصر، الذي تجمع الأهلي وطلائع الجيش، وذلك بعد تغلب الأول على الاتحاد السكندري، وإطاحة الثاني بالزمالك من البطولة.

حقيقة مفاوضات أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي مع زيزو الزمالك

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن مفاوضات الأهلى عن طريق أمير توفيق، مدير تعاقدات القلعة الحمراء، مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، وتحدثت بعض التقارير عن دخول وكيل لاعبين طرفاً فى الصفقة بعدما عرض على الأهلى ضم اللاعب خلال الأيام الماضية بعد فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضى.

الطلائع يعلن سلبية مسحة كورونا للفريق قبل مواجهة الأهلى بنهائى الكأس

أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، سلبية مسحة كورونا للفريق قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت فى نهائى كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يتوجه الفريق للإسكندرية بعد قليل، وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.