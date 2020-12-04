"شاهد.. عبدالمنعم "يقدم اعتذارًا لجماهير الزمالك

تقدم محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، باعتذار رسمي الي ادارة وجماهير النادي، عن الفترة التي قضاها خارج القلعة البيضاء .

أكد عبدالمنعم أن الفترة التي قضاها خارج نادي الزمالك جاءت لظروف معينة ، وأنه كان علي خطأ في تلك الخطوة التي قام

بها مسبقا بتركه النادي الذي تربي فيه واخلص فيه وشجعه منذ نشأته .

واصل لاعب الزمالك قائلا: " لم العب أمام الزمالك بحماس ، وكل مصر علي علم أنني زملكاوي ، وانا من طلبت فسخ تعاقدي للرجوع

الي بيتي الزمالك وجمهوره، الذي هو سببا رئيسيا فيما انا فيه " .

واختتم اللاعب تصريحاته متمنيا من الجميع دعم الفريق من أجل العودة لمنصات التتويج.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبدالمنعم اعتذارا رسميا للجماهير الليلة على قناه نادي الزمالك.

كما يحسم المستشار محمد عطية المفوض بإدارة شئون كره القدم والألعاب الأخرى الموقف من اعتذار محمد عبد المنعم خلال الساعات المقبلة.