طائرة بنات يهزم الاتحاد فى بطولة الإسكندرية

فاز فريق "8 ب بنات" للكرة الطائرةعلى منافسه الاتحاد السكندرى بنتيجة 0/5، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين اليوم، ضمن فعاليات بطولة الإسكندرية للكرة الطائرة.

يقود الفريق فنيًا مريم يحيى، إداري

الفريق أيمن فوزي، أخصائي الفريق أحمد عبدالحليم.

وكان فريق "8 د بنات" للكرة الطائرة بنادى سموحه قد حقق فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه فريق

دلفى "ب" بنتيجة 1/4، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الإسكندرية للكرة الطائرة.

وأكد الفريق تفوقه بالفوز على فريق دلفى "ج" فى نفس البطولة

مدرب الفريق الكابتن إسلام عطيه، إداري الفريق الكابتن أيمن فوزي، أخصائي الفريق الكابتن أحمد عبدالحليم.