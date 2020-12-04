وزير الشباب والرياضة ينعي النائب فوزي فتى

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان الذي وافته المنية اليوم، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وثمن وزير الشباب والرياضة على الدور البرلماني للنائب الراحل وبصماته الواضحة في لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان في الفصل التشريعي الأول، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل أعماله في ميزان حسناته. الدور البرلماني للنائب الراحل وبصماته الواضحة في لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان في الفصل التشريعي الأول، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل أعماله في ميزان حسناته.

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