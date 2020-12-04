زيدان: الإدارة تدعمني وسيعرف الجميع من هو ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه يمر بمرحلة صعبة ولا يخفى ذلك على أحد لافتا إلى ان ريال مدريد فريق كبير والجميع سيقاتل حتى النهاية من اجل استعادة مكانة الفريق .

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتي بالدوري الاسباني برصيد 17 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ريال سويداد المتصدر برصيد

24 نقطة بعدما تعرض ريال مدريد للهزيمة في ثلاث مباريات خلال الجولات العشر التي انتهت في الدري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد أمام إشبيلية غدًا السبت، أن فريقه مر بمواقف مشابهة من قبل وأن ومباراة الغد ستُظهر للجميع من هو ريال مدريد.

وكشف زيدان أنه يتلقى دعمًا كاملًا من إدارة النادي مؤكدًا سعادته بالتواجد في هذا الفريق العريق لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل بكل قوة من أجل هذا النادي الذي يشقه وانه برغم الصعوبات سيواصل عمله كمدرب للفريق بكل قوة وتركيز حتى يعرف الجميع من هو ريال مدريد .

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" عند الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني .