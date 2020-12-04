كومان: ميسي من يحدد مستقبله

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن مستقبل ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يحدده اللاعب نفسه.

أضاف كومان في مؤتمر صحفي خاص بمباراة برشلونة أمام قادش

بأنه يتمنى انتهاء الحديث عن مستقبل ليونيل ميسي وسط التكهنات حول مصير الأرجنتيني.

وتابع: "إذا كان هناك شخص واحد عليه

أن يقرر مستقبله، فهو ليو نفسه، نحن نعلم وضع ليونيل".

وواصل : "لا تستطيع السيطرة على التعليقات من خارج النادي وهي أيضًا لا تهمني، لكن التعليقات من الداخل لا تساعدنا في الحصول على راحة البال التي نحتاجها".