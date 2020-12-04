ما هي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج” الجديدة؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) النقاب عن تفاصيل مسابقته الجديدة للأندية، التي ستحمل اسم دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج”.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن من قبل، تدشين بطولة أوروبية ثالثة للأندية بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وحملت اسمًا مؤقتًا وقتها هو “الدوري الأوروبي 2″، قبل تغييره لاحقًا إلى المسمى الحالي، دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج”.

وبحسب بيان لليويفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ستنطلق البطولة الجديدة الموسم المقبل 2021/22 بمشاركة 184 فريقًا، وسيقام نهائي النسخة الأولى في العاصمة الألبانية “تيرانا”، ويتأهل الفائز بها إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم التالي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين في هذا الصدد: “البطولة الجديدة ستجعل مسابقات يويفا أكثر شمولًا من أي وقت مضى، ستكون هناك مباريات كثيرة للعديد من الأندية، مع منح الفرصة للمزيد من الاتحادات الدولية، لكي يتم تمثيلها بواسطة أنديتها في دور المجموعات”.

ويشارك في تلك البطولة أندية الوسط من الدوريات الكبرى، بجانب ممثلين للاتحادات الأخرى التي لا تحظى بأماكن كثيرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلًا عن الأندية التي تفشل في اجتياز الأدوار التمهيدية للمسابقتين.

ويتم منح المقاعد للأندية المشاركة على حسب تصنيف الاتحاد المحلي لكل دولة أوروبية، حيث تحصل أول خمس دول في التصنيف على مقعد واحد، والبلدان من 6 إلى 15 ومن 51 إلى 55 على مقعدين، فيما تشارك الدول من 15 إلى 50 بثلاثة مقاعد.

وبذلك تشارك الفرق أصحاب المركز السادس في الدوري الإسباني والإيطالي والألماني في البطولة، مع صاحب المركز الخامس في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى بطل كأس الرابطة الإنجليزية.

وسيتواجه 184 فريقًا في ثلاثة أدوار تمهيدية، تسبق مرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقًا؛ موزعة على ثمان مجموعات، في كل مجموعة أربعة فرق، وسيصعد أصحاب المراكز الأولى بشكل مباشر نحو الدور ثمن النهائي، ثم ستواجه الفرق التي احتلت المرتبة الثانية نظيرتها التي اكتفت بالمركز الثالث في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، ليكمل الثمانية الفائزون منهم قائمة المتأهلين.

وبينما يظل عدد الأندية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ثابتًا كما هو (32 فريقًا)، سيتم تقليل عدد أندية بطولة الدوري الأوروبي في مرحلة المجموعات من 48 فريقًا إلى 32 فريقًا، وذلك من أجل تسهيل المهمة للبطولة الجديدة.

هذا ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج”، يوم الخميس، إلى جانب منافسات بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”.