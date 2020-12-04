بعد تصريح نيمار.. لماذا يفضل ميسي الانتقال إلى باريس سان جيرمان عن مانشستر سيتي؟

أثارت تصريحات نيمار الأخيرة حول رغبته في اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل مجموعة واسعة من الشائعات وكانت إحدها، هي توقيع الأرجنتيني لباريس سان جيرمان بمجرد انتهاء عقده مع برشلونة هذا الصيف.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن باريس سان جيرمان يتمتع بالقوة المالية اللازمة لتغطية تكاليف عقد ميسي بطريقة لا تستطيع أندية أخرى ذلك، باستثناء مانشستر سيتي، كما أن رئيس النادي الفرنسي “ناصر الخليفي” معجب كثيرًا به وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.

ووصل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وشكل فريقًا يتمتع بقدرة تنافسية عالية، كما أن هيمنتهم في فرنسا مطلقة، وتم تشكيل روح النادي بالكامل حول رغبتهم في الفوز بالمنافسة الأغلى للأندية في أوروبا، ويمكن لميسي الذي سئم كيف أصبح برشلونة بلا اتجاه ولا مشروع واضح أن ينجذب إلى هذا الطموح الفريد.

ويضم باريس سان جيرمان عددًا من أصدقاء ميسي ومواطنيه، أبرزهم نيمار جونيور، حيث أقام الثنائي علاقة وثيقة عندما لعب البرازيلي لبرشلونة بين عامي 2013 و 2017، كما يوجد في النادي أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وماورو إيكاردي، وجميعهم أرجنتينيون ويلعبون مع ميسي في المنتخب.

ويتميز الدوري الفرنسي أيضًا بطابع جسدي أقل بكثير من الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل المثال، مما يمنح ميسي مساحة للازدهار محليًا وينقذ نفسه أوروبياً حيث يدخل مواسمه القليلة الأخيرة كمحترف على المستوى العالي.

وأخيرًا، يجب أن تكون جودة الحياة في باريس نقطة جذب. واحدة من أعظم المدن في العالم بمعايير أي شخص، فكرة وجود بضع سنوات هناك، بعيدًا عن جنون اهتمام الصحافة في برشلونة، يجب أن تجعله هو وعائلته يتوقفون عن التفكير.

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