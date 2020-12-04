أخبار يوفنتوس| اول تعليق من رونالدو بعد انجازه التاريخي “750 هدف”

سجل نجم فريق يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” هدفه الـ 750 يوم الأربعاء الماضي في شباك دينامو كييف الأوكراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، ليساعد مدربه اندريا بيرلو على تحقيق فوز مريح بنتيجة (3-0).

وشكر كريستيانو رونالدو “اللاعبين والمدربين والخصوم الأوفياء” بعد أن سجل نجم يوفنتوس الهدف الـ750 في مسيرته الرائعة، وكتب على تويتر “750 هدفا و 750 لحظة سعيدة و 750 ابتسامة في وجوه مشجعينا” .

وأضاف: “شكراً لجميع اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني في الوصول إلى هذا الرقم المذهل ، شكراً لجميع خصومي المخلصين الذين جعلوني أعمل بجد وأصعب كل يوم.”

وصل رونالدو إلى هذا الإنجاز بإنهاء بسيط بعد 57 دقيقة من فوز يوفنتوس 3-0 على دينامو كييف في مباراة الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكانت هذا الهدف هو الـ 75 له في جميع المسابقات مع يوفنتوس، الذي انضم إليه رونالدو من ريال مدريد في صفقة بلغت 105 مليون يورو صيف 2018.

وسجل رونالدو 450 هدف مع ريال مدريد، ووصل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى هذا الرقم الضخم مع النادي الاسباني في 438 مباراة فقط في جميع المسابقات، بعد انتقاله إلى بالرقم القياسي العالمي آنذاك من مانشستر يونايتد في عام 2009.

وسجل كرستيانو خلال فترة الست سنوات التي قضاها في أولد ترافورد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون 118 هدفاً لصالح الشياطين الحمر، سبقتها 5 أهداف مع فريق الطفولة سبورتينج لشبونة كما أنه سجل 102 هدف مع بلاده البرتغالي ليقترب من الايراني “علي ذائي” أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا للأهداف الدولية.

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