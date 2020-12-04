أخبار النصر| بعد السقوط أمام أبها.. إعلامي بين سبورت: يجب التغيير قبل فوات الآوان!

تعرض نادي النصر لخسارة جديدة من مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وافتتح النصر باب التسجيل بواسطة أيمن يحيي في الدقيقة 19، فيما أحرز كارلوس ستراندبيرج هدفي أبها في الدقيقتين 55 و 70، وأضاع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة التعادل للنصر بعد إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، توقف رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلق الإعلامي الفلسطيني، إبراهيم خضرة، على تدهور نتائج النصر في الموسم الحالي، وجدوى اللاعبين الأجانب المتواجدين في صفوف الفريق الذي وصل ترتيبه حاليا إلى المركز قبل الأخير في بطولة الدوري السعودي.

وقال مراسل قنوات “بي إن سبورتس” من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “إذا لم يحدث اللاعب الأجنبي المحترف إضافة فما الداعي لإشراكه! “.

وأضاف خضرة بقوله “ما يجري في النصر هذا الموسم يلخص هذه الحالة، فالمباراة الوحيدة التي فاز بها أمام القادسية كانت باللاعبين المحليين والكثير من علامات الاستفهام على بصمة الإدارة الغائبة تماماً. الآن يجب البحث عن التغيير قبل فوات الأوان!”.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت أن إدارة النصر تواجه صعوبة في إقالة مدرب الفريق روي فيتوريا بسبب الاتفاقية التي تمت سابقاً مع المدرب حول الشرط الجزائي للعقد الجديد وهو دفع مايقارب 6 مليون يورو للمدرب في حال إقالته.

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