نيمار يثير تكهنات برشلونة وباريس.. “احلم باللعب مع ميسي الموسم المقبل”

اثار النجم البرازيلي نيمار جونيور تكهنات فريقه باريس سان جيرمان بشأن مستقبله، وتكهنات فريق برشلونة بشأن مستقبل نجمها الاول ليونيل ميسي، بعدما اطلق تصريحات نارية بعد الفوز امام مانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا.

وقال نجم باريس سان جيرمان في حديثه إلى ESPN بعد المباراة : “ما أريده أكثر من أي شيء آخر هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، حتى أتمكن من الاستمتاع به مرة أخرى على أرض الملعب. أريد أن ألعب معه العام المقبل ، بالتأكيد. الموسم القادم علينا فعل ذلك”.

ولدى سؤاله عن المركز الذي سيلعب فيه ميسي، أجاب نيمار ضاحكًا بأنه لا مشكلة لديه وأن للنجم الأرجنتيني حرية الاختيار وأضاف: “يمكنه اللعب في مكاني حتى، ولا مشكلة لدي في ذلك! سأذهب”.

وسيكون بهذه التصريحات مستقبل ميسي في دائرة الضوء مرة أخرى، اذ ينتهي عقد الأرجنتيني الصيف المقبل ولم يجدد حتى الآن مع برشلونة.

وقال ليونيل ميسي الصيف الماضي أنه يريد مغادرة كامب نو، لكن النادي لم يسمح له بذلك. الآن يريد نيمار اللعب معه مرة أخرى لكنه لم يقل المكان الذي يفضل أن يتواجدوا فيه.

وغير واضح ما إذا كان نيمار يقصد برشلونة؟ باريس سان جيرمان؟ مدينة مانشستر؟ أو مكان آخر، لكن ما هو مؤكد هو أن المسلسل التلفزيوني بدأ للتو مرة أخرى وسيكون هناك الكثير من الحلقات.

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