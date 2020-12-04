الامارات | إخفاء خبر وفاة مارادونا عن مدرب الأرجنتين في مونديال المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاء خبر وفاة مارادونا عن مدرب الأرجنتين في مونديال المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن مدرب الأرجنتين كارلوس بيلاردو في مونديال المكسيك 1986، لا يعلم حتى الآن خبر وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وصرح خورخي شقيق المدرب الفائز بكأس العالم 1986، أن كارلوس بيلاردو، لا يعلم خبر وفاة مارادونا، مبيناً أنه تم إخفاء الخبر عنه حتى لا تتأثر حالته الصحية بالسلب.

وأضاف: "المشكلة أن خبر وفاة مارادونا سيظل في الأخبار لمدة أربعة أو خمسة أو عشرين يوماً في الإعلام، وهذا سيعقد كل شيء، لأن كارلوس بيلاردو يشاهد التلفاز ومباريات عديدة".

وتابع: "مارادونا يعني الكثير بالنسبة إلى بيلاردو، خصوصاً أن الأخير تولى تدريبه في "التانغو" إضافة إلى إشبيلية الإسباني". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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