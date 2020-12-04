شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لـ«الونش وأوباما وجمعه» لتحديد موعد عودتهم للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري ثلاثي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عبدالله جمعه، محمود حمدي الونش، يوسف أوباما، مسحة جديدة، «السبت».

وتعرض الثلاثي، للإصابة بيفروس كورونا، وغابوا على اثره عن المشاركة مع الزمالك، امام الأهلي، في البطولة الافريقية، وامام طلائع الجيش في كأس مصر.

وسيحسم الجهاز الطبي للفريق، على ضوء المسحة الجديدة، مصير مشاركة الثلاثي في التدريبات الجماعية، استعداداً لمسابقة الدوري.