شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تعد مصطفي محمد بالاحتراف في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعدت لجنة الكرة بنادي الزمالك، مصطفي محمد، مهاجم الفريق، بالاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وطالب مسؤولو اللجنة، مصطفي محمد، بالتركيز مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تحقيق الفوز ببطولة الدوري.
وأعلنت اللجنة، رفضها التفريط في القوام الأساسي للفريق، خلال الفترة الحالية، خصوصا ًوان الفريق مقبل على المشاركة في البطولة الافريقية، بخلاف البطولات المحلية.
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