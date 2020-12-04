شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الزمالك يفزن علي حلوان 73/ 7 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك بقيادة قاسم ابراهيم على فريق حلوان بنتيجة 7/37 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للمرحلة الأولى لدوري عمومى سيدات.

وظهر فريق سيدات يد الزمالك بقوة منذ بداية المباراة حتى نهايتها محققا فوزا رائعا خلال اللقاء.

وحرص قاسم إبراهيم على الحديث مع اللاعبات فور انتهاء المباراة لتصحيح بعض الأخطاء ومنحهم بعض التعليمات استعدادا لمباراة غدا السبت أمام سبورتنج في الجولة الخامسة عشر بالدوري.