شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يشيد بمحمد الشناوي قبل نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، بالمستوى الذى يقدمه محمد الشناوي، حارس المرمى، مع الفريق وإسهاماته مع باقى زملائه في البطولات التى تُوِّج بها الفريق، حتى بات مصدر طمأنينة للمدير الفنى قبل اللقاءات الرسمية للفريق.
وطلب المدرب من الحارس الدولى عقد جلسة خاصة مع اللاعبين ليلة مباراة طلائع الجيش لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم فى النهائى لاستمرار الأفراح داخل النادي، الذى يمر بأفضل حالاته، بعد تتويجه بلقب الدورى والبطولة الإفريقية، وأمامه فرصة لإضافة المزيد من البطولات ليسطر مجدًا جديدًا للقلعة الحمراء.
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