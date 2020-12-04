شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة نظرية أخيرة في برج العرب للاعبي الأهلي لمراجعة خطة نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيستو موسيمانى المدير الفنى للأهلي، محاضرة نظرية للاعبى الفريق داخل إحدى قاعات فندق الإقامة ببرج العرب، لمراجعة خطة مباراة طلائع الجيش المقررة السبت فى نهائى كاس مصر المقرر ببرج العرب، كما تتطرق المحاضرة لشرح طريقة وأداء فريق طلائع الجيش الذى يقودة طارق العشري، لضمان استيعاب اللاعبين لجميع الأمور المتعلقة بالخطة خصوصاً كيفية إغلاق المساحات أمام الطلائع لتجنب استقبال شباك الشناوي أي أهداف .

ويختتم الاهلى تدريباته اليوم وينتظر أن تتضمن التدريبات على بعض الجمل الفنية التى يرغب المدير الفنى تطبيقها بالمباراة بجانب التسديد على المرمى وكيفية التعامل مع العرضيات .