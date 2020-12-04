شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يقترب من المشاركة أساسياً مع الأهلي في نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بطاهر محمد طاهر لاعب الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة طلائع الجيش المُقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر ، ويرغب موسيماني في الدفع بطاهر محمد طاهر مع بداية المباراة بعدما حل كبديل في مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة.

وشارك طاهر محمد طاهر كبديل مع مطلع الشوط الثاني في مباراة الأتحاد السكندري الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف حيث حل طاهر بديلاً للأنجولي جيرالدو مع إنطلاقة الشوط الثاني بمباراة الأتحاد.

موسيمانى يرغب فى الدفع بورقة جديد لتربك حسابات الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى الذى يري موسيمانى أنه شاهد مباريات الأهلى الأخيرة وبنى خطته على ما شاهده ولذا فانه يبحث عن اوراق بديله لارباك حسابات الجهاز الفنى الطلائع .

ويخوض الاهلي مساء اليوم مرانه على ملعب برج العرب إستعداداً للمباراة المرتقبة التى يأمل فيها الأهلي بالفوز لحصد الثلاثية هذا الموسم بعدما توّج بالدوري ثم دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل ، عقد موسيمانى جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر خلال الساعات الماضية، تحدث معه خلالها فى بعض الأمور الفنية، وحرص المدير الفنى خلال الجلسة على توجيه نصائح للاعب المُنضم حديثاً للأهلى قادماً من المقاولون العرب.

وطالب موسيمانى من طاهر محمد طاهر أن يكون فعّالاً على مرمى الخصم، وأن يحافظ على تركيزه وأن يستغل الفرص التى تُتاح له وأن يهتم بالجانب الدفاعى كبقية زملاؤه بالفريق.

ودخل طاهر محمد طاهر ضمن قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت باستاد برج العرب في نهائي كاس مصر، وضم موسيماني قائمة بـ22 لاعباً في معسكر الأهلي لمواجهة الطلائع غداً، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.