شكرا لقرائتكم كالديرون ثامن صفقات دجلة للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادي وادي دجلة ضم المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، مهاجم فريق الإسماعيلى الفيصلى السعودى السابق، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية.

كان أحد وكلاء اللاعبين عرض علي مسئولى نادى الزمالك كالديرون لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، إلا أن وادي دجلة أنهى الصفقة لصالحه، في صفقة انتقال حر نتيجة فسخ اللاعب تعاقده مع فريقه السابق.

وخاض كالديرون أفضل تجاربه فى عالم الساحرة المستديرة بقميص الاسماعيلى حيث لعب مع الدراويش 45 مباراة سجل 22 هدف وصنع تسعة أهداف ومنذ الرحيل عن الاسماعيلى لعب كالديرون لثلاثة أندية لم يسجل في أياً منها هذا المعدل التهديفى وكانت أفضل تجاربه بعد الدوري المصرى فى الدوري السعودى بقميص الفيصلى حيث سجل 6 أهداف.

ويظهر فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة فى الموسم الكروى الجديد 2020 / 2021 بثوبه الجديد بعد التعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خوفًا من التعرض لشبح الهبوط بالموسم الجديد، مثلما حدث فى الموسم المنقضى، ومن أبرز تلك التدعيمات تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس المرمى لمدة سنتين، والتعاقد مع صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، ويعد الثنائى من أكبر اللاعبين سنًا فى مسابقة الدورى.

كان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وجورجينيو، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين، ورضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما وإن أحمد مجدى من ناشئين وادى دجلة.