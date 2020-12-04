شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ينافس الإسماعيلي على ضم حارس الزمالك الشاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك، عرضا من الاتحاد السكندرى يطلب خلاله ضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى الحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه بينما يقتضى عرض الاسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون جنيه و750 ألف جنيه.

وأوضح المصدر ذاته إن الزمالك يفضل عرض الاتحاد إلا أن إدارة الأبيض تنتظر الوصول للحارس الصاعد من أجل إبلاغه بالموقف النهائى له خاصة إنه سيتم تفضيل مصلحة الزمالك إلا أن وكيل اللاعبين أحمد يحيى طالب الحارس بصفته وكيله بغلق هاتفه بسبب اتفاقه مع الإسماعيلى على انضمامه لصفوف الدراويش، وتنتظر الإدارة البيضاء تواصل الحارس معهم التأكيد له أن مصلحة النادى هى من ستتحكم فى انتقاله أو سيتم الابقاء عليه ضمن صفوف الفريق حال عدم رفع الاسماعيلى لعرضهم المالى لقيمة موازية لما قدمه الاتحاد السكندرى.

محمد صبحى يسعى للخروج على سبيل الاعارة فى الموسم المقبل حتي يتمكن من المشاركة فى المباريات حتي يحافظ على مكانه فى تشكيلة المنتخب الأوليمبي الذى يشارك فى أولمبياد طوكيو يوليو المقبل .

وانتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أول أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.