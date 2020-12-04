شكرا لقرائتكم سمير فرج عن مفاوضات الأهلي مع زيزو: "سيناريو لا يستطيع عيل صغير تصديقه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والاسماعيلى السابق فكرة الاقتناع بوجود تفاوض بين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والنادى الاهلى مثلما تردد فى الساعات الأخيرة مؤكداً أن هذا الأمر لايعدو سيناريو لايستطيع عيل صغير تصديقه "وكتب أحمد سمير فرج عبر حسابه على فيس بوك :"بصرف النظر ان زيزو من اجمد اللاعيبه في مصر ماشاء الله ..بس هو امير توفيق مش قادر يخلي حد من صحابه واصحاب زيزو ياخد رأيه في الانتقال للاهلي وكمان امير مستحيل يكلمه علي طول من غير ميخلي حد يعرفه الاول انا كل بفرض ان الاهلي عايزه بس اللي هيموتني ان الناس كلها عرفت قال ايه في المكالمه وقفل السكه في وشه ومدة المكالمه سيناريو اصغر عيل صغير ميصدقوش واصلاً ده محصلش ده لو نادي درجه رابعه هيخلي اي وكيل يكلمه علي انه من طرف النادي الاهلي ده لو افترضنا ان الاهلي عايزه فعلاً ..كل ده ملوش علاقه بإن زيزو من افضل اللاعيبه في مصر حالياً".



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وعلق أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن الأنباء التي تتردد عن تفاوض الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد الأمور المختلفة التى دارت حول هذا الأمر قائلا عبر حسابه على تويتر: "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول أو إعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب.. الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا .. استقيموا يرحمكم الله".

ونفى عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التي قام بها مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".

أضاف عدلي القيعي: "أمير توفيق نفى تماماً فكرة الاتصال أو التواصل مع أحد سيد زيزو نهائياً وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار"، ووصف عدلي القيعي الشائعة بأنها تهدف الى اثارة البلبلة بين الناديين حتى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية تحدث بالأمس عن إمكانية دخوله في مفاوضات مع لاعبي الأهلي بالرغم من أنه لم يتأكد من صحة الأحاديث التي يتم تداولها.

وهدد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك أي ناد يحاول الاقتراب من لاعبي الفريق الأبيض والتفاوض معهم وقال أيمن يونس الخميس: "أي ناد سيحاول التفاوض مع لاعب من الزمالك سنرد عليه بالتفاوض مع جميع لاعبيه"، وتابع "الزمالك يحترم جميع الأندية لكننا لن نسمح لأي ناد مهما كان محاولة استغلال الظروف الحالية لإحداث هزة في استقرار الفريق".