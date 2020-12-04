بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف بالمستندات المؤامرة لعزله لإسقاط الزمالك ويوجه رسالة مصورة لـ”السيسي”

يستعد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لكشف المؤامرة المدبرة ضد القلعة البيضاء، بعد قرار عزله من منصبه، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويظهر مرتضى منصور، في رسالة بالصوت والصورة موجهة لرئيس الجمهورية، ومن المقرر أن يحكي بالمستندات المؤامرة الكبرى على أحد أكبر الأندية في إفريقيا وعلى رئيسه، حسب ما وصفه رئيس القلعة البيضاء السابق في بيانه الذي أصدره عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال مرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع، اليوم الجمعة، احتجاجًا على ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم”.

وتابع: “لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا، وأخيرًا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزءًا من الفوضى في مصر”.

واختتم: “اليوم الجمعة رسالتي بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكي له بالمستندات المؤامرة الكبرى على أحد أكبر الأندية في إفريقيا وعلى رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق”.

وحدد منصور اليوم عقب صلاة الجمعة موعدًا كشف أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها، بالصوت والصورة.

وسبق وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي قرارًا بعزل مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك، بناء على المخالفات التي وجدتها لجنة التفتيش في القلعة البيضاء، كما عينت لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لإدارة النادي؛ لحين إجراء الانتخابات.