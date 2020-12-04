شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مفاوضات الأهلى لضم الأوروجويانى سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، تفرض نفسها على سطح الأحداث، حيث يرغب موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى ضم اللاعب خلال أسرع وقت، وفتح الأهلى مفاوضات مع صن داونز خلال مارس الماضى لضم سيرينو لكن النادى الجنوب أفريقى بالغ فى طلباته المالية فتعثّرت الصفقة، قبل أن يتجدد الحديث مرة أخرى الأسابيع الماضية، ولكن مازالت المفاوضات غير حاسمة بسبب تردد مسئولى صن داونز فى الاستغناء عن اللاعب لحاجتهم له.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم التساؤلات الخاصة بمفاوضات الأهلى مع سيرينو..

س:ما هى آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع سيرينو؟

ج: المفاوضات قائمة وقد تُحسم خلال ساعات، وقد يتم تأجيلها لانتقالات يناير المقبل، وقال أمير توفيق مدير التسويق فى الأهلى، إن خط المفاوضات مع سيرينو مازال مفتوحاً، رافضاً الكشف عن تفاصيل جديدة فى الصفقة واكتفى بالتأكيد أن اللاعب مُرشح للأهلى.

س: ما هو عرض الأهلى المالى ومطالب صن داونز لإتمام الصفقة؟

ج: الأهلى عرض 2 مليون دولار لكن النادى الجنوب أفريقى طلب 5 ملايين دولار

س: كيف يخرج الأهلى من مأزق الخلاف المالى مع صن داونز لضم اللاعب الأوروجوياني؟

ج:إذا فشلت المفاوضات بسبب الخلاف المالى سيقوم الأهلى بتأجيل حسم الصفقة لانتقالات يناير المقبلة.

س:ماذا عن موقف موسيمانى من ضم سيرينو للأهلى؟



ج: موسيمانى قال أن جاستون سيرينو يريد اللعب للأهلى لكنه اعترف بأن الأمر متروك فى النهاية لنادى صن داونز فى بيع جناحه للأحمر من عدمه، سيرينو يبلغ من العمر 30 عامًا، ربما تكون فرصته الأخيرة فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا، إنه يقاتل من أجل ذلك عليه أن يفعلها بالطريقة الصحيحة، إذا أراد صن داونز بيع اللاعب".

س: كيف سيقوم الاهلى بقيد سيرينو حال إتمام الصفقة؟

ج: مسئولو الأهلى يعقدون جلسات مكثفة مع الأنجولى جيرالدو لبحث فسخ عقده تحسباً لإنهاء صفقة سيرينو.