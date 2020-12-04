شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى هو أنا يعنى".. حسين الشحات معللقا على هدفه التاريخى فى مرمى الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الحساب الرسمي لـ "كاف" الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المتابعين، بفيديو طريف لنجم النادى الأهلى، حسين الشحات، وهو يعلق على الهدف الذى أحرزه في مرمى نادى الوداد المغربى في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث ظهر الشحات، وهو يضع السماعات على أذنيه، ويعلق على الهدف، بنفس طريقة أداء المعلقيين الرياضيين.

@caf_online حسين الشحات اللي هو أنا ???????? @h.elshahat ##TotalCAFCL♬ original sound - CAF_Online

وقال حسين الشحات: "يلعبها لحسين الشحات.. وانفراد من نص الملعب انفراد.. انفراد.. ومعاه محمد مجدى قفشة... يرقص الأول ويرقص التانى .. وهوبا والهدف التانى .. جول جميل جدا يحرزه حسين الشحات.. اللى هو انا"



حسين الشحات على تيك توك

من ناحية أخرى كشف الإعلامى إبراهيم فايق أنه تمت مصالحة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك ، بعد الأزمة التي نشبت بينهما على هامش نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع الأهلي والزمالك وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف وتتويجه بالأميرة الإفريقية.



حسين

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "فتوح يرتبط بعلاقة قوية بالثنائي حسين الشحات ومصطفى محمد والاثنين أزالوا الرواسب التي حدثت بينهما بعد المشاجرة التى وقعت بينهما عقب انتهاء المباراة النهائية لدورى الأبطال".

ونشبت مشاجرة بين الشحات ومصطفى بعد انتهاء مباراة القطبين بنهائي افريقيا، وهي المشادة التي تسببت في تعضها للطرد وإيقافهما من قبل الاتحاد الإفريقى لمدة مباراتين.