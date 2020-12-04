شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يطلب من متابعيه الدعاء لوالده بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عمرو زكى نجم نادى الزمالك السابق، متابعيه عبر فيس بوك ، بالدعاء لوالده بالتعافى سريعاً، عقب تعرضه لوعكة صحية، وكتب البلدورز عبر حسابه الشخصى "دعواتكم لأبويا حالته حرجة جداً.. يا رب أنت الشافى".



عمرو زكى

وكان عمرو زكى نجم نادى الزمالك السابق، قد ابدى اندهاشه من عدم الرجوع لتقنية الفار فى مباراة الزمالك والأهلى، والتى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج الأهلى باللقب التاسع فى تاريخه.

وكتب عمرو زكى عبر حسابه الشخصى على تويتر"شايف إن لاعيبة الزمالك لعبوا وأدوا اللى عليهم فى ظل ظروف الغيابات وعدم وجود بدائل قوية تساعدك فى المباراة، لكن ما هو سر عدم استخدام حكم الفيديو فى لقطات الزمالك المثيرة للجدل!! عموما أتمنى من الإدارة دعم هذا الفريق لأنه ليس من السهل الوصول إلى نهائى أفريقيا مرتين ورا بعض.

وأضاف البلدوزر: "هام لإدارة ولاعبى الزمالك .. نتعلم من ليفربول.. خسر نهائى الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم أسطورى وكان الأفضل لكن لم ينصفه الحظ ولكنه عاد فى الموسم اللى بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة... طول ما وراكم جمهور عظيم زى جمهور الزمالك...لا تفقدوا الأمل أبدا".