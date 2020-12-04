الأهلي يطارد إنجازا غائبا منذ 13 عاما أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق إنجاز عانده كثيرًا خلال السنوات الماضية عندما يخوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر في مواجهة طلائع الجيش غدا السبت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويأمل المارد الأحمر في إسدال الستار على الموسم الاستثنائي 2019/2020 بتحقيق إنجاز الثلاثية، بعد تتويجه باللقبين الأغلى على المستوى المحلي والقاري وهما الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا نجح الأهلي في حصد لقب كأس مصر أمام طلائع الجيش، سيحرز الفريق الأحمر الثلاثية التاريخية للمرة الثالثة في مسيرته والأولى منذ 13 عاما.

ونجح العملاق المصري في حصد الثلاثية للمرة الأولى في موسم 2005/2006، عندما تُوج بدوري أبطال أفريقيا على حساب النجم الساحلي التونسي، قبل التتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه.

وواصل النادي الأهلي مسيرته الأسطورية تحت قيادة جوزيه، وحافظ على ألقابه الثلاثة في الموسم التالي، بعد تتويج جنوني بلقب دوري أبطال إفريقيا 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، قبل التتويج باللقبين المحليين في موسم 2006/2007.

وباتت الفرصة سانحة للأهلي تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق ثلاثية جديدة، بعدما تُوج بالدوري تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، قبل استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك في نهائي القرن (2-1).

وستكون تلك الثلاثية الأولى من نوعها في "العهد الجديد" للكرة الإفريقية، بعدما تم تعديل مواعيد البطولات الأفريقية قبل عامين، لتتزامن مع الموسم المحلي، وهو ما يجعل التتويج بالبطولات المحلية والقارية يكون في وقت متقارب مع نهاية الموسم، الذي تأخر بشكل استثنائي في النسخة الحالي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.