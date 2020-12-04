نهضة بركان يكشف السبب وراء لعب السوبر في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، إن السبب وراء تمسك إدارة ناديه بخوض السوبر الأفريقي في قطر هو الاتفاق المُبرم بين كاف وبين الاتحاد القطري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المغربي نهضة بركان في مباراة السوبر الأفريقي الشهر الجاري، بعد أن حسام فريق القلعة الحمراء لقب دوري أبطال أفريقيا فيما حسم نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الحسين من خلال تصريحات عبر برنامج اللعيب على قناة MBC مصر، أن كاف وقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع الاتحاد القطري لكرة القدم للعب السوبر الأفريقي هناك وهو ما حدث في نسختين أخرها كان الزمالك مع الترجي التونسي.

وأكمل: "هذا هو السبب وراء تمسكنا بخوض مباراة السوبر هناك في الدوحة كما حدث مع الزمالك في النسخة الأخيرة."

وكان مسؤولو نادي نهضة بركان عبروا عن رفضهم خوض مباراة السوبر في القاهرة وذلك عقب فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

كاف كان قد أعلن في وقتٍ سابق أن النسخة الثالثة والأخيرة من العقد المبرم مع الاتحاد القطري لن تُقام في الدوحة وستكون في القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد كاف اجتماعًا للمكتب التنفيذي يوم 10 من الشهر الجاري لمناقشة عدد من الأمور من بينها موعد مباراة كأس السوبر بين الأهلي ونهضة بركان.