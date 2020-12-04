بيراميدز: لا نقطع الطريق على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن ناديه لم يفكر أبدا في الدخول في أي صفقة لقطع الطريق على النادي الأهلي للتعاقد معها.

وقال سعيد، في تصريحاته ببرنامج "اللعيب" عبر قناة "MBC مصر": "صفقة التعاقد مع رمضان صبحي تمت بعد التأكد من عدم استمرار اللاعب مع النادي الأهلي، وبالتالي تم التفاوض مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من اجل ضم اللاعب".

وأضاف: "فشل الصفقة التبادلية مع النادي الأهلي بإنتقال أحمد الشيخ مقابل محمد فاروق يعد أمرا طبيعيا في سوق الانتقالات، ليس كل اللاعبين اللذين نسعى للتعاقد معهم يتم الأمر بنجاح".

ونفى هاني سعيد دخول بيراميدز في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، سواء في الفترة الحالية أو وقتما كان مديراً فنيا للفريق.

وأوضح: "البعض ربط بين رحيل فايلر وبين بيراميدز، وكذلك الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، لكن النادي لم يفكر أبدا في التعاقد مع أي منهما".

وأشار المدير الرياضي لبيراميدز إلى أن فريقه لديه طموح كبير في الموسم المقبل للفوز ببطولة، سواء الدوري العام أو كأس مصر أو الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد: "الطموح كان موجودا لدى الفريق منذ الموسم الماضي، بيراميدز وصل إلى نهائي كأس مصر وكذلك نهائي الكونفدرالية لكنه لم يُوفق، اللعب في النهائيات يمنح الفريق خبرة كبيرة حتى وإن لم يفز بها".

يُذكر أن بيراميدز خاض ثلاث مباريات ودية وحصل على راحة لمدة يومين، على أن يستأنف تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لانطلاق الدوري العام للموسم الجديد 2020/2021 بمواجهة الاتحاد السكندري.