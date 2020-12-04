نهائي كأس مصر.. لائحة تاريخية تحفز طلائع الجيش في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

90 دقيقة فقط تفصل طلائع الجيش عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس مصر بعدما وصل إلى المباراة النهائية، لكن التحدي أمام الفريق العسكري لن يكون سهلا على الإطلاق، حيث سيواجه الأهلي البطل التاريخي للمسابقة.

ويواجه طلائع الجيش فريق الأهلي غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2019/2020 التي ستقام على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بعدما تم نقلها من ملعب إستاد القاهرة.

وافتتح الفريق العسكري مسيرته بالفوز على دكرنس ومصر المقاصة في دور الـ32 ودور الـ16، قبل إقصاء كل من بيراميدز وصيف النسخة الماضية من ربع النهائي بركلات الترجيح، والزمالك حامل اللقب في نصف النهائي بنتيجة (3-1).

ويأمل طلائع الجيش في تحقيق أول لقب في تاريخ النادي، حيث بلغ المباراة النهائية لكأس مصر لأول مرة في تاريخ النادي منذ تأسيسه تحت اسم "نادي الجيش المصري" في عام 1995 قبل التعديل لاسمه الحالي في موسم 2004/2005.

وتعد كأس مصر هي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية حيث انطلقت عام 1921، وشهدت تتويج 12 فريقًا منذ موسمها الأول 1921/1922، ورغم اقترابها من عامها المئوي في 2021، إلا أنها لم تُلعب في أكثر من موسم لأسباب مختلفة.

وتقاسم ناديا الأهلي والزمالك اللقب مرتين في موسمي 1942/1943 و1957/1958، حيث لم تقم المباراة النهائية في المرة الأولى، وانتهت في المرة الثانية بالتعادل رغم الإعادة، وتم تقديم الكأس مناصفةً للزمالك والأهلي لمدة 6 أشهر لكل منهما.

وقد تشهد النسخة الـ88 لمسابقة كأس بطلا جديدا للمسابقة، حيث يسعى طلائع الجيش إلى أن يكون البطل رقم 13 لكأس مصر وينضم إلى اللائحة التاريخية للأندية المتوجة بلقب كأس مصر، والتي يتزعمها النادي الأهلي برصيد 36 لقبا.

ويأتي الزمالك -الذي تُوج باللقب 6 مرات في آخر 7 مواسم- في المركز الثاني بعد تتويجه بلقب كأس مصر 27 مرة، فيما يأتي ناديا الاتحاد السكندري والترسانة في المرتبة الثالثة بستة ألقاب، والمقاولون العرب في المركز الرابع (3 ألقاب).

وتُوجت أربعة أندية مرتين بلقب كأس مصر، وهم: إنبي، حرس الحدود، الإسماعيلي والأوليمبي، فيما حصلت أندية المصري البورسعيدي والقناة والترام على اللقب مرة واحدة، لتنقسم رقعة المنافسة في البطولة الأقدم بين 12 فريقا حتى الآن.

اللائحة التاريخية لأبطال كأس مصر:

الأهلي - 36 لقبا

الزمالك - 27 لقبا

الاتحاد السكندري، الترسانة - 6 ألقاب

المقاولون العرب - 3 ألقاب

إنبي، حرس الحدود، الإسماعيلي والأوليمبي - لقبان

المصري، القناة والترام - لقب واحد