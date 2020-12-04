"زكي" يعلن قائمة الشرقية لمواجهة مركز شباب بطا

أعلن الدكتور مصطفى زكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة مركز شباب بطا، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عصراً على ملعب مركز شباب ههيا.

وضمت القائمة 23 لاعباً كما يلي :

حراسة المرمى : إسلام أحمد "إيسو" _ سيد عماد.

خط الدفاع : _ أحمد صقر _ محمد السيد " قشوع" _ أحمد مختار _ أحمد عبدالغني "غنوة" _ محمد خيري _ محمد عاطف " بيدو" _ حسان إسماعيل _ عمر حامد " مارسيلو" _ السيد إبراهيم " شوكة".

خط الوسط : عمر فتحي _ حامد فيصل _ فرج كمال _ محمد محسن.

خط الوسط المهاجم : محمود أنيس _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ أحمد المسيدي _ مجدي حسب الله _ إسلام الحاوي _ عبدالفتاح سعيد "دروجبا".

خط الهجوم : علي عفيفي _ كريم سمير.

إسماعيل _ عمر حامد " مارسيلو" _ السيد إبراهيم " شوكة".خط الوسط : عمر فتحي _ حامد فيصل _ فرج كمال _ محمد محسن.خط الوسط المهاجم : محمود أنيس _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ أحمد المسيدي _ مجدي حسب الله _ إسلام الحاوي _ عبدالفتاح سعيد "دروجبا".خط الهجوم : علي عفيفي _ كريم سمير.

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