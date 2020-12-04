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البنك الأهلي يتعاقد مع معروف يوسف لمدة موسمين

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تعاقد  النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق  بنادي الزمالك والذي انتهت إعارته للمقاولون العرب،مع نادي البنك  الأهلي لمدة موسمين.  

وكان الزمالك استغنى عن اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب عدم تواجد مكان له

بقائمة اللاعبين الاجانب بعد قيد كل من التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي والثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وحميد أحداد.

وضم  نادى البنك العديد من اللاعبين بعد الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، وموسى ديوارا " الإنتاج الحربي"، وأحمد ياسين" المقاصة"، ومحمد كوفي "سموحة"، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي". 

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