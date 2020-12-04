ليفاندوفسكي ينتقد قرار إلغاء الكرة الذهبية

أنتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، قرار إلغاء مجلة فرانس فوتبول، لجائزة الكرة الذهبية لعام 2020.
قال ليفاندوفسكي نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "قرر إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام، أحد الأشخاص، هم يقررون مبكرًا مسألةتنظيم حفل الكرة الذهبية من عدمه".
وأضاف مهاجم بايرن ميونخ الألماني:" كل كأس تكون من المعروف لمن ستذهب، الجميع يعلم سواء مدربين أو لاعبين أو صحفيين منكان الأفضل لهذا الموسم".
وتابع: ""لقد قدمنا موسم مذهلاً، أشعر بالسعادة لأن الجميع قد رأى ذلك، هذه الجوائز شيء جميل ورائع".
وتوج ليفاندوسكي بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا والسوبر، بالإضافة لـ دوري أبطال أوروبا، وكان هداف جميع تلك المسابقات في إنجاز استثنائي يحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم.
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