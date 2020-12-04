نادي نابولي الإيطالي: سنجدد عقد جاتوزو

كشف كريستيانو جينتولي مدير نادي نابولي الإيطالي أنهم بصدد تجديد عقد مدربهم جينارو جاتوزو.

أكد جينتولي في تصريحاته لـ شبكة سكاي سبورتس إيطاليا:" جاتوزو يناسبنا

، هو يعمل يوميًا أكثر مما كان يفعله كارلو أنشيولتي ، هما مدربان عظيمان، وهذا الأختلاف شخصيات".

وتابع:" يتم الأن المفاوضات وتبادل العقود ، وصلنا لإتفاق والأوراق كتبت، لا أظن أن هناك مشكلة على الإطلاق".

وكان جاتوزو قاد نابولي في الموسم الماضي، في 44 مباراة فاز في 26 منها وخسر 13.