احتجاجات داخل الزمالك لدعم مرتضى واستياء بين الموظفين بسبب المرتبات

توافد الكثير من موظفي وأعضاء نادي الزمالك، بالنادي مطالبين بعودة رئيس الأبيض السابق، مرتضى منصور، بعدما تم حل المجلس من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت احتجاجات بعض أعضاء نادي الزمالك ،بجانب موظفي النادي ، لتأخر صرف مرتباتهم.

وكان وزير الرياضة أعلن إيقاف مجلس إدارة

نادي الزمالك، برئاسةمنصور وتحويل المجلس إلى النيابة العامة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي.

وتم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية كالآتي:

الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك

وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلًا من

• السيد القاضي/ أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

• والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاسئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

• والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.