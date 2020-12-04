عضو نادي الزمالك يقود حملة توقيعات لعقد عموميه طارئة

يقود الدكتور ماجد قيشو عضو نادي الزمالك حملة توقيعات لعقد عموميه طارئة لبحث تطورات الموقف فى نادي الزمالك. وكان وزير الرياضة أعلن إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور وتحويل المجلس إلى النيابة العامة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي. لإدارة النادي. وتم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية كالآتي:

الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلٍ من المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلٍ من • السيد القاضي/ أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

• والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاسئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

• والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

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