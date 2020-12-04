شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدور الجديد لميدو و جمال حمزة في نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك تعيين جمال حمزة، نجم الفريق السابق كمدير تعاقدات للنادي خلال الفترة المقبلة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يباشر فيها جمال حمزة مهام عمله كمشرف تعاقدات، كما علمت «المصري اليوم» أنه من المقرر أيضاً انضمام ميدو للجنة الكرة بالزمالك.
كان أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، قد أكد أن لجنة الكرة منحت للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق حرية الاختيار للاعبين لتحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد.
وأكد أشرف قاسم أن فرجاني ساسي، رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.
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