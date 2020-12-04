شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز لعيب.. كشرى: نصحت أولادى باللعب مدافعين ومعنديش وقت أدربهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد كشرى، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق والمدير الفنى السابق للعديد من الأندية، عن ابنيه يوسف وهادى واللذين يلعبان كرة القدم، مؤكداً أن الأول لم يكن يحب كرة القدم فى البداية قبل أن يصبح مولعاً بها بسبب شهرتى التى أحبها ليطلب منه فى النهاية احتراف كرة القدم والسير على دربه.

وقال كشرى فى تصريحات لبرنامج ابن الوز لعيب المذاع على الخليج 365، "نصحت هادى بأن لا يلعب مهاجماً ونصحته باللعب فى الدفاع ببداية مسيرته الكروية.. للأسف معنديش وقت أدربهم بسبب انشغالى بعملى فى التدريب".

وأضاف أحمد كشرى أن أهم ميزة فى أى لاعب حالياً هى إجادة الدفاع، وهو ما أحاول توصيله لأولادى مع الاهتمام أيضاً بالجوانب الهجومية، مؤكداً أنه يحاول نقل خبراته لهم مع تنمية بعض السمات بهم مثل السرعة والقوة البدنية