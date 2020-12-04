شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة فى صورة مع والده بالجلباب: أبويا وحبيبى كل سنة وأنت طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم النادى الأهلى محمد مجدى قفشة فى صورة مع والده عبر خاصية الاستورى من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، ونشر صورته بصحبته وعلق عليها قائلا، "أبويا وحبيبى كل سنة وأنت طيب"، بمناسبة عيد ميلاده، كما ظهر خلال الصورة أثناء ارتدائه الجلباب بصحبة والده.



افشة على انستجرام

وحرص النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، بالأمس على الاطمئنان على سلامة النجم أحمد فتحى، لاعب الأهلى السابق والمنتقل حديثا إلى نادى بيراميدز، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، ونشر قفشة صورة جمعته بالجوكر عبر ستورى إنستجرام وأتبعها بتعليق: "ألف سلامة عليك يا حبيب قلبى".

ويبدو أن النادى الأهلى وجد ضالته أخيراً فى محمد مجدى قفشة نجم الفريق الذى أصبح بين يوم وليلة أهم نجم فى القلعة الحمراء، فبعد أن سجل هدفاً قاد به الأهلى للتتويج الأفريقى بعد سبعة سنوات كاملة، عاد لينقذ المارد الأحمر من وداع كأس مصر، حينما سجل هدف التعادل بشباك زعيم الثغر، قبل أن يسجل زميله حمدى فتحى، هدف التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر أمام طلائع الجيش مساء غد السبت.

ومنذ رحيل عبد الله السعيد عن الأهلى لبيراميدز يفتش الجمهور الأحمر عن الوريث الشرعى للساحر فى القلعة الحمراء إلا أن لغة الارقام تثبت أن أفشة تفوق على عبد الله فى موسمه الأول بالقميص الأحمر، حيث لعب أفشة 44 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع عشرة أهداف لزملائه بينما خاض عبد الله السعيد فى موسمه الأول داخل الأهلى 26 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 6 لزملائه وفى موسمه الثانى لعب 33 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع 7 أهداف.