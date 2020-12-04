شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فاطمة مجدى لاعبة السباحة: شاطرة فى الكفتة وبحب ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى فاطمة مجدى لاعبة فريق السباحة بالنادى الأولمبى، والتى تشارك فى العديد من البطولات على مستوى الناشئات مع فريها بمختلف المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم، أي وقت فراغ بستغله في كده، أرسم أى حاجة سواء فى الطبيعة أو لا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بالريد صوص، والكفتة المشوية بعملها حكاية.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى كوميدى جدا، وبحب كل أعماله.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى أغنياته فظيعة وأحلى من بعضها.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كنت برضه هتمنى أكون لاعبة رياضية، لأن الرياضة غذاء الروح.

لما تتعاكسى فى الشارع أيه بيكون رد فعلك؟

بتعصب جدا واتوتر، لكن مش برد خالص على الموضوع.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

طبعا أكيد ياسمين عبد العزيز، جميلة ورقيقة وبتجدد شغلها.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال ، بيكون سهل و عملى أكتر في الحركة و الخروجات

أكثر موقف محرج اتعرضتى له فى لعبة السباحة؟

فى يوم كنت فى بطولة القصيرة للسباحة ونسيت المايوه بتاع البطولة ونزلت بمايوه التمرين وكان متقلنى جامد ومجبتش الرقم الى انا عايزاه وكان متوقع من ناس كتير ان انا اجيب رقم احسن من كده بكتير وده كان بالنسبة ليا اكتر موقف محرج.

لو هترتبطى تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم لا؟

أكيد رياضى عشان هيقدر ظروف البطولات والتدريبات.











